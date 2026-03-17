بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقيات تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من كبار رجال الدولة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن أصدق الأمنيات بهذه المناسبة المباركة.

وأكد الوزير في برقيته للرئيس أن هيئة الشرطة تستقبل العيد مستلهمة القيم النبيلة التي يدعو إليها الدين الإسلامي، مستمرة في أداء رسالتها الوطنية خلف القيادة الحكيمة لمواجهة قوى الشر وترسيخ دعائم الأمن والعدل، داعيًا الله أن يعيد المناسبة على مصر بالخير واليمن والبركات.

برقيات تهنئة بعيد الفطر للرئيس وكبار المسؤولين

كما وجه برقيات تهنئة إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بدور المؤسسات الدستورية في دعم مسيرة العمل الوطني، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد. وامتدت التهاني لتشمل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية، معربًا عن تقديره لدور المؤسسات الدينية في نشر صحيح الدين وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

وفي السياق ذاته، بعث الوزير ببرقيات تهنئة إلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيدًا بأهمية التكاتف بين مؤسسات الدولة ودور القوات المسلحة في حماية الوطن وصون مقدساته.

كما وجه وزير الداخلية تهنئة خاصة لجميع رجال الشرطة من قيادات وضباط وأفراد وعاملين مدنيين، مؤكّدًا مواصلة العطاء وبذل الجهد للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، واختتم برقياته بالدعاء بأن يكون عيد الفطر مناسبة للخير والأمن والسلام على مصر وسائر الدول العربية والإسلامية.