شهدت منطقة المطرية جريمة قتل بشعة حينما أقبلت سيدة على قتل زوجها بـ 42 طعنة بعدما توعدها بالطلاق عقب خلافات بينهما.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية"، التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته قبل 3 سنوات.

المتهمة "ع. ف" نشب بينها وبين زوجها المجني عليه "ع. ه" شجار أسري على أثره توعدها الزوج بالطلاق، فامتلأ قلبها حقدًا عليه.

لم يستمر الوضع كثيرًا وبعد تفكير وتدبير من الزوجة في الأمر وبهدوء وروية على مدار أسبوعين، عزمت على قتله كي تتخلص منه إلى الأبد.

تفاصيل اتهام سيدة بقتل زوجها في المطرية

وفي يوم الواقعة انتظرت المتهمة حتى مغادرة نجلتهما في نزهة، وأعددت لزوجها عشاءه الأخير بعد أن دست فيه كمية من مسحوق عقار مهدئ تثبط به قدرته على مقاومتها.

وما أن أنهى زوجها المجني عليه طعامه واستغرق في النوم، فبادرت بإحضار سلاح أبيض "سكين" وتسللت إليه وما أن اقتربت منه وأيقنت أنه قد أتي مفعول المخدر بجسده.

بعدها قامت المتهمة بطعنه في مناطق البطن والصدر وعنقه ووجهه وكتفيه الطعنة تلو الأخرى قاصدة إزهاق روحه، ثم قامت بعد تأكدها من وفاته بغسل ملابسها وسرقة مبلغ مالي 1400 جنيه كان بحوزته.

اختفاء الزوجة وهروبها من مسرح الجريمة جعل بتوجيه أصابع الاتهام إليها، حتى ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض عليها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

النيابة العامة بدورها قرر حبس المتهمة على ذمة التحقيقات في الواقعة ولاحقًا جرى إحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمة بالسجن المؤبد.

المتهمة بدورها تقدمت باستئناف على الحكم وفي 4 نوفمبر 2024 قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برفض استئناف المتهمة بقتل زوجها بنحو 42 طعنة، بعد تخديره وسرقة أمواله في منطقة المطرية، وقضت بتأييد حكم أول درجة القاضي بمعاقبتها بالسجن المؤبد.

