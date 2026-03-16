

نظرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر – إسكندرية الصحراوي، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الفنان سعيد مختار خلال جلسة رؤية طفل بأحد النوادي في أكتوبر.

وطلب المستشار محمد فرحات، الحاضر مع المتهم، مناقشة جميع شهود الإثبات الواردين بقائمة أمر الإحالة، ومناقشة الطبيبة الشرعية التي أعدت التقرير الصفة التشريحية.

وادعى الحاضر عن أسرة الفنان مدنياً بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كإجراء قانوني لإثبات حضور الدفاع أمام المحكمة، منضمًا للنيابة العامة في طلباتها، بينما طلبت النيابة أجلًا للمرافعة.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 232 لسنة 2026 جنايات أكتوبر والمقيدة برقم 14 لسنة 2026 كلي أكتوبر أن "عاطف.ع" – عامل – 61 عامًا قتل المجني عليه الفنان سعيد مختار عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، نتيجة خلافات أسرية بينهما، وذلك في 5 ديسمبر 2025 بدائرة قسم أول أكتوبر بالجيزة.

وتابعت النيابة أن المشاجرة نشبت إثر مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، تطورت إلى مشاجرة، حيث وجه المتهم ضربتين للمجني عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين"، استقرت إحداهما في صدره، ما أودى بحياته، بقصد إزهاق روحه.

محاكمة المتهم بقتل الفنان "سعيد مختار" في نادي بأكتوبر

وأكدت "رحاب" في تحقيقات النيابة أنها في يوم الواقعة استقلت سيارة زوجها المتهم أثناء تسليم نجلها لطليقها الفنان سعيد مختار، وتفاجأت باندلاع مشادة بالأيدي بين الأخير وزوجها، على إثرها غادرت بصحبة نجلها.

كما استمعت النيابة لأقوال شاهد عيان، مهندس، أكد أنه أثناء مروره بأحد أندية "وادي دجلة"، شاهد مشاجرة بالأيدي بين المتوفى والمتهم، فتدخل لفضها، إلا أن المتهم توجه إلى سيارته وأحضر سلاحًا أبيض "سكين" واعتدى به على المجني عليه محدثًا إصابته المميتة.

وأحالت نيابة أكتوبر الكلية، برئاسة المحامي العام الأول، المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد بغير سبق إصرار أو ترصد.

