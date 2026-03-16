نظّمت الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية ندوة دينية تثقيفية بعنوان "فضل ليلة القدر ومكانتها في الإسلام"، حاضر فيها فضيلة الشيخ الدكتور الشحات العزازي.

وتناول الشيخ العزازي، خلال الندوة، الحديث عن عِظم فضل ليلة القدر ومكانتها الرفيعة في الإسلام، وكونها ليلة مباركة أُنزل فيها القرآن الكريم، وهي خير من ألف شهر. كما استعرض ما تحمله هذه الليلة من نفحات إيمانية عظيمة، وما ينبغي على المسلم اغتنامه خلالها من طاعات وعبادات، بما يعزز القيم الدينية السمحة ويرسخ معاني الإخلاص في العمل وإعلاء مصلحة الوطن. جاء ذلك بحضور عدد من الضباط والأفراد والمجندين والموظفين المدنيين بالإدارة.

وقد لاقت فعاليات الندوة استحسانًا وإشادة من جميع الحضور، بما يعكس أهمية مثل هذه الفعاليات في ترسيخ القيم الإيجابية وتعزيز معاني الانتماء والولاء للوطن.

وتأتي هذه الندوة في إطار حرص وزارة الداخلية على تنظيم اللقاءات التوعوية والدينية الهادفة إلى تنمية الوعي الديني وترسيخ المبادئ والقيم الأخلاقية بين رجال الشرطة.

كما تندرج ضمن إستراتيجية الوزارة التي تستهدف، في أحد محاورها، الارتقاء بالدور المجتمعي وتنمية الوعي الديني المستنير لدى أعضاء هيئة الشرطة.