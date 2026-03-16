بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الفنان سعيد مختار داخل أحد الأندية الرياضية بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضرت أسرة الفنان الراحل إلى مقر المحكمة، تزامنًا مع انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم في الواقعة.

من خلاف أسري إلى جريمة قتل.. النيابة تكشف كواليس مقتل سعيد مختار

وذكرت النيابة العامة، في القضية رقم 232 لسنة 2026 جنايات أكتوبر والمقيدة برقم 14 لسنة 2026 كلي أكتوبر، أن المتهم "عاطف.ع" (61 عامًا – عامل) قتل المجني عليه الفنان سعيد مختار.ص عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، على خلفية خلافات أسرية بينهما، وذلك في 5 ديسمبر 2025 بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأضافت النيابة في أوراق الدعوى أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجني عليه، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بتوجيه طعنتين للمجني عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين"، استقرت إحداهما في صدره، ما أسفر عن إصابته إصابة بالغة أودت بحياته، قاصدًا إزهاق روحه، وفق ما جاء بالتحقيقات.

وخلال التحقيقات، قالت رحاب، زوجة المتهم، إنها كانت تستقل سيارة زوجها يوم الواقعة أثناء تسليم نجلها لطليقها الفنان سعيد مختار، إلا أنها فوجئت بنشوب مشادة بين الطرفين تطورت إلى اشتباك بالأيدي، فغادرت المكان بصحبة نجلها.

كما استمعت النيابة إلى أقوال شاهد عيان، وهو مهندس، أفاد بأنه أثناء مروره بالطريق العام بالقرب من أحد الأندية الرياضية، شاهد مشاجرة بالأيدي بين المتهم والمجني عليه، فتدخل لفضها، إلا أنه فوجئ بالمتهم يتجه إلى سيارته ويحضر سلاحًا أبيض "سكين"، ويعتدي به على المجني عليه، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وأحالت نيابة أكتوبر الكلية، برئاسة المحامي العام الأول، المتهم إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بارتكاب جريمة القتل العمد بغير سبق إصرار أو ترصد.

