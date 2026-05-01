كشف أمن مطروح حقيقة فيديو ادعاء الاستيلاء على قطعة أرض وطرد أسرة بمساعدة الشرطة في مدينة الحمام اليوم الجمعة.

ملكية الطبيب وحكم قضائي يحسمان نزاع الحمام بمطروح

أثبتت التحريات أن الأرض مملوكة لطبيب منذ عام 2006، وتعرضت للاستيلاء والبيع بعقود عرفية دون علمه، وحصل المالك على حكم قضائي بالتمكين عام 2022، وقامت قوة أمنية بتأمين تنفيذ الحكم لصالح وكلاء المالك إعمالا للقانون وحماية للحقوق.

اعتراف ناشر الفيديو

أقر القائم بنشر الفيديو بشرائه جزءا من الأرض بعقد عرفي دون علمه بمالكها الحقيقي، واعترف بنشر الادعاءات الكاذبة بعد فشله في التوصل لاتفاق مع المالك الحقيقي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لتوضيح الحقائق للرأي العام.

