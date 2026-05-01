تنفيذ حكم قضائي يحسم نزاع أرض مطروح ويكشف حقيقة الفيديو المتداول

كتب : علاء عمران

12:26 م 01/05/2026

مديرية أمن مطروح

كشف أمن مطروح حقيقة فيديو ادعاء الاستيلاء على قطعة أرض وطرد أسرة بمساعدة الشرطة في مدينة الحمام اليوم الجمعة.

ملكية الطبيب وحكم قضائي يحسمان نزاع الحمام بمطروح

أثبتت التحريات أن الأرض مملوكة لطبيب منذ عام 2006، وتعرضت للاستيلاء والبيع بعقود عرفية دون علمه، وحصل المالك على حكم قضائي بالتمكين عام 2022، وقامت قوة أمنية بتأمين تنفيذ الحكم لصالح وكلاء المالك إعمالا للقانون وحماية للحقوق.

اعتراف ناشر الفيديو

أقر القائم بنشر الفيديو بشرائه جزءا من الأرض بعقد عرفي دون علمه بمالكها الحقيقي، واعترف بنشر الادعاءات الكاذبة بعد فشله في التوصل لاتفاق مع المالك الحقيقي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لتوضيح الحقائق للرأي العام.

بملابس خادشة وألفاظ خارجة.. الأمن ينهي رحلة "بلوجر المشاهدات" بالإسكندرية

قرار عاجل من النيابة في واقعة انفجار تكييف بمحكمة الإسكندرية

صاحب تريند "التنورة".. القصة الكاملة لاتهام مؤسس "بيت فاطم" بهتك عرض 4 فتيات

قبل الشراء.. تعرف على أحدث أسعار سيارات ستروين الفرنسية في مصر
للتغلب على الأرق والكوابيس والوساوس.. روشتة ينصح بها أمين الفتوى
بعد الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة
مايا دياب جريئة ومي سليم بـ"جيب" قصيرة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. نجوم بالفن يدعمون القلعة الحمراء
جلسة الشناوي وتحذير من بيزيرا ومنسي.. كواليس معسكر الأهلي قبل مواجهة الزمالك
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض في منتصف تعاملات الجمعة