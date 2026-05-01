

كشفت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تهكم أحد الأشخاص على إحدى الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة "مصر الرقمية"، مدعيًا عدم تمكنه من استخراج صحيفة الحالة الجنائية، ومشككًا في جدوى الخدمة.

رصد ادعاءات مواطن بشأن تعطل استخراج الفيش الجنائي

وبالفحص، تبين أن القائم على النشر متواجد خارج البلاد، وأنه تقدم بطلب استخراج صحيفة الحالة الجنائية بتاريخ 23 أبريل 2026، إلا أن طلبه لم يتم استكماله لعدم استيفائه أحد الشروط الأساسية للحصول على الخدمة.

وأوضحت الجهات المختصة أن من بين الشروط المقررة للحصول على الخدمة التواجد داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما تم النص عليه بشكل واضح وصريح عبر بوابة "مصر الرقمية"، بما يضمن تنفيذ الإجراءات وفق الضوابط المعتمدة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار التعامل مع أي ادعاءات غير دقيقة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكيد على إتاحة المعلومات الصحيحة للمواطنين.



اقرأ أيضًا:

