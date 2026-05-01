إعلان

الداخلية توضح حقيقة شكوى متداولة حول خدمات "مصر الرقمية"

كتب : علاء عمران

12:45 م 01/05/2026

حقيقة شكوى حول خدمات "مصر الرقمية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشفت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تهكم أحد الأشخاص على إحدى الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة "مصر الرقمية"، مدعيًا عدم تمكنه من استخراج صحيفة الحالة الجنائية، ومشككًا في جدوى الخدمة.

وبالفحص، تبين أن القائم على النشر متواجد خارج البلاد، وأنه تقدم بطلب استخراج صحيفة الحالة الجنائية بتاريخ 23 أبريل 2026، إلا أن طلبه لم يتم استكماله لعدم استيفائه أحد الشروط الأساسية للحصول على الخدمة.

وأوضحت الجهات المختصة أن من بين الشروط المقررة للحصول على الخدمة التواجد داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما تم النص عليه بشكل واضح وصريح عبر بوابة "مصر الرقمية"، بما يضمن تنفيذ الإجراءات وفق الضوابط المعتمدة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار التعامل مع أي ادعاءات غير دقيقة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكيد على إتاحة المعلومات الصحيحة للمواطنين.


اقرأ أيضًا:

بملابس خادشة وألفاظ خارجة.. الأمن ينهي رحلة "بلوجر المشاهدات" بالإسكندرية

قرار عاجل من النيابة في واقعة انفجار تكييف بمحكمة الإسكندرية

صاحب تريند "التنورة".. القصة الكاملة لاتهام مؤسس "بيت فاطم" بهتك عرض 4 فتيات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية وابة مصر الرقمية لبوابة الإلكترونية كوى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

للتغلب على الأرق والكوابيس والوساوس.. روشتة ينصح بها أمين الفتوى
أخبار

للتغلب على الأرق والكوابيس والوساوس.. روشتة ينصح بها أمين الفتوى
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. نجوم بالفن يدعمون القلعة الحمراء
زووم

قبل مباراة الأهلي والزمالك.. نجوم بالفن يدعمون القلعة الحمراء
بعد الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة
أخبار مصر

بعد الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة
واشنطن توقف حرب إيران.. كيف تلاعب ترامب بالدستور الأمريكي؟
شئون عربية و دولية

واشنطن توقف حرب إيران.. كيف تلاعب ترامب بالدستور الأمريكي؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 1-5: انطلاقة جديدة لبعض الأبراج.. ونصائح مهمة
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 1-5: انطلاقة جديدة لبعض الأبراج.. ونصائح مهمة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جلسة الشناوي وتحذير من بيزيرا ومنسي.. كواليس معسكر الأهلي قبل مواجهة الزمالك
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض في منتصف تعاملات الجمعة