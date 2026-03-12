كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد دراجة نارية وسيدة بالتعدي على فتاة بالسب والضرب حال سيرها بأحد الشوارع بمحافظة الفيوم، مما أثار استياء المتابعين.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن وقت حدوث الواقعة، إلا أن أجهزة الأمن أجرت تحرياتها المكثفة وتمكنت من تحديد هوية المجني عليها، وتبين أنها طالبة مقيمة بدائرة قسم أول الفيوم.

وبسؤالها قررت أنها أثناء سيرها بأحد الشوارع وقع حادث سير مفاجئ حيث اصطدمت بها دراجة نارية، مما أدى لسقوطها أرضاً.

حادث سير وأوضحت الطالبة أنها عقب وقوع حادث سير واصطدام الدراجة بها، حاولت معاتبة القائد والسيدة التي كانت برفقته، إلا أنهما قاما بالتعدي عليها بالسب والضرب بوسط الشارع.

ونجحت القوات في تحديد وضبط الدراجة وقائدها والسيدة المرافقة له "عامل وشقيقته"، مقيمان بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات الناتجة عن حادث سير المذكور.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لضمان حماية أمن وسلامة المواطنين بمختلف المحافظات.













