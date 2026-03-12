ضبط سائق سمح لنجله بقيادة لودر بمدينة نصر



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام طفل بقيادة معدة ثقيلة "لودر" بمحافظة القاهرة، مما هدد سلامته الشخصية وسلامة المارة في الطريق العام، وهو ما استدعى التدخل الأمني الفوري.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط اللودر الظاهر بمقطع الفيديو والمنشور، وتبين أن مالكه (سائق مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وقيامه بترك نجله البالغ من العمر 14 عاماً خلف مقود المعدة، مما أدى إلى تعريض المواطنين للخطر في الشوارع المحيطة بالمنطقة.

تعريض المواطنين

وأوضحت التحريات أن السائق المذكور سمح لنجله بالقيادة بهدف تعليمه، غير عابئ بخطورة ذلك الفعل وما قد ينتج عنه من تعريض المواطنين والممتلكات العامة والخاصة لحوادث جسيمة، وتم التحفظ على اللودر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالكه وقائده الطفل، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.