نجحت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد المواطنين من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بتحصيل أجرة أزيد من المقررة وتجزئة المسافة والتعدي عليه بالسب بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن وقت تداول المقطع، إلا أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية نجحت في تحديد وضبط الميكروباص الظاهر بالفيديو وقائده (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل)، وذلك لمواجهة ظاهرة جشع السائقين الذين يستغلون المواطنين بمخالفة التعريفة الرسمية والاعتداء على الركاب.

مخالفة التسعيرة

وبمواجهة المتهم أمام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، أقر بارتكاب الواقعة وتجزئة المسافات بهدف تحقيق أرباح غير قانونية، معترفاً بسلوكياته التي تسببت في تضرر المواطنين. وتصدت القوات بحسم لمظاهر جشع السائقين من خلال التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

تم تحرير المحضر اللازم وعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"