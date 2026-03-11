إعلان

الأمن يضبط سائقاً بالإسكندرية خالف التسعيرة الرسمية وتعدى على المواطنين بالسب

كتب : علاء عمران

02:04 م 11/03/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد المواطنين من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بتحصيل أجرة أزيد من المقررة وتجزئة المسافة والتعدي عليه بالسب بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن وقت تداول المقطع، إلا أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية نجحت في تحديد وضبط الميكروباص الظاهر بالفيديو وقائده (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل)، وذلك لمواجهة ظاهرة جشع السائقين الذين يستغلون المواطنين بمخالفة التعريفة الرسمية والاعتداء على الركاب.

مخالفة التسعيرة
وبمواجهة المتهم أمام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، أقر بارتكاب الواقعة وتجزئة المسافات بهدف تحقيق أرباح غير قانونية، معترفاً بسلوكياته التي تسببت في تضرر المواطنين. وتصدت القوات بحسم لمظاهر جشع السائقين من خلال التحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

تم تحرير المحضر اللازم وعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية زيادة الأجرة الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
شئون عربية و دولية

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
بعد غياب 12 عامًا.. ليلى طاهر تتصدر تريند محرك البحث "جوجل"
دراما و تليفزيون

بعد غياب 12 عامًا.. ليلى طاهر تتصدر تريند محرك البحث "جوجل"
النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
جنة الصائم

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
بعد 11 عامًا.. تحليل DNA يكشف هوية الطفل فارس المخطوف من مستشفى الشاطبى
أخبار المحافظات

بعد 11 عامًا.. تحليل DNA يكشف هوية الطفل فارس المخطوف من مستشفى الشاطبى
من جراحة العمود الفقري لـ"الوفاة".. 3 شائعات طاردت هاني شاكر
دراما و تليفزيون

من جراحة العمود الفقري لـ"الوفاة".. 3 شائعات طاردت هاني شاكر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها