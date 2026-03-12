ضرب الكلاب ببندقية رش.. القبض عامل مدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة رش تجاه الكلاب الضالة بالقاهرة.

تحريات أجهزة الأمن أكدت من الفحص عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت القوات من القبض على الشخص الظاهر بمقطع الفيديو المتداوال، تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزته "بندقية رش" و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام الكلاب الضالة بتهديد أهالي المنطقة وإحداث تلفيات بسيارته.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.