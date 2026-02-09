حملات تموينية تضبط مخالفات بالمخابز و18 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأسفرت حملات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط نحو 18 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

