الأردن يستنكر الهجوم على قافلة إغاثة ومنشآت طبية في السودان

وكالات

استنكرت وزارة الخارجية الأردنية، بشدة الهجوم الذي استهدف قافلة إغاثة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي ومنشآت طبية في إقليم "كردفان" بجمهورية السودان الشقيقة، معتبرة أنه يمثّل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد الناطق باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، في بيان اليوم الأحد، على وقوف الأردن وتضامنه مع حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، مشددا على دعم الأردن لجميع الجهود المستهدفة حل الأزمة السودانية، وبما يحفظ أمن السودان ووحدته واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه ومواطنيه.

من جهة أخرى، قالت الحكومة السودانية اليوم الأحد، إنها لن تقبل الوصاية ولن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب.

وعبّرت حكومة السودان عن شكرها للدول الشقيقة والصديقة التي تدعم أمن ووحدة البلاد وسلامة شعبه ووحدة مؤسساته، مطالبة المجتمع الدولي والإقليمي بأن يقوم بدوره المطلوب في مواجهة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وكردفان وبقية مناطق السودان.