إعلان

الأردن يستنكر الهجوم على قافلة إغاثة ومنشآت طبية في السودان

كتب : مصراوي

06:11 م 08/02/2026

فؤاد المجالي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

استنكرت وزارة الخارجية الأردنية، بشدة الهجوم الذي استهدف قافلة إغاثة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي ومنشآت طبية في إقليم "كردفان" بجمهورية السودان الشقيقة، معتبرة أنه يمثّل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد الناطق باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، في بيان اليوم الأحد، على وقوف الأردن وتضامنه مع حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، مشددا على دعم الأردن لجميع الجهود المستهدفة حل الأزمة السودانية، وبما يحفظ أمن السودان ووحدته واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه ومواطنيه.

من جهة أخرى، قالت الحكومة السودانية اليوم الأحد، إنها لن تقبل الوصاية ولن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب.

وعبّرت حكومة السودان عن شكرها للدول الشقيقة والصديقة التي تدعم أمن ووحدة البلاد وسلامة شعبه ووحدة مؤسساته، مطالبة المجتمع الدولي والإقليمي بأن يقوم بدوره المطلوب في مواجهة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وكردفان وبقية مناطق السودان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فؤاد المجالي الأردن كردفان السودان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان
نصائح طبية

لحمايته من العفن.. 6 نصائح سحرية لتخزين الأرز قبل رمضان

قائد القوات الجوية الإيرانية: مستعدون لمواجهة أي مستوى من التهديدات
شئون عربية و دولية

قائد القوات الجوية الإيرانية: مستعدون لمواجهة أي مستوى من التهديدات

نانسي عجرم تنشر بيانا تحذيريا وتهدد بمقاضاة مروجي الشائعات
زووم

نانسي عجرم تنشر بيانا تحذيريا وتهدد بمقاضاة مروجي الشائعات
لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية
نصائح طبية

لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية
أعلى من المعدل الطبيعي بـ10 درجات.. الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة
أخبار مصر

أعلى من المعدل الطبيعي بـ10 درجات.. الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟