قرار قضائي بشأن استئناف "قمر الوكالة" على حكم حبسها 6 أشهر

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، حجز الاستئناف المقدم من صانعة المحتوى المعروفة بـ"قمر الوكالة" على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، للنطق بالحكم في جلسة 14 فبراير الجاري.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت بمعاقبة البلوجر "قمر الوكالة" بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وتغريمها 100 ألف جنيه، مع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وذلك في اتهامها ببث محتوى خادش للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء عبر تطبيق تيك توك.

