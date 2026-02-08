إعلان

"موانئ البحر الأحمر": تداول 23 ألف طن بضائع و906 شاحنات اليوم

كتب : محمد نصار

12:55 م 08/02/2026

أحد موانئ البحر الأحمر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بيانًا، اليوم الأحد، يفيد تداول 23 ألف طن من البضائع و906 شاحنات بمختلف أنواعها عبر موانئ الهيئة.

وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة 10 سفن، وشملت حركة الواردات 6 آلاف طن من البضائع و387 شاحنة و38 سيارة، وتضمنت حركة الصادرات 17 ألف طن من البضائع و519 شاحنة و8 سيارات.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينتَين Pan LiLi وYASMIN، ومغادرة السفينتَين Poseidon Express وPELAGOS Express، وكان الميناء قد استقبل أمس السفينتَين Poseidon Express وPELAGOS Express، وشهد مغادرة ثلاث سفن هي Pan LiLi وAlcudia Express والحرية.

وسجل ميناء نويبع تداول 3800 طن من البضائع و241 شاحنة عبر رحلات مكوكية قامت بها ثلاث سفن هي آور ونيوعقبة وسينا.

وأفادت الهيئة وصول ومغادرة 1800 راكب عبر موانئها.

