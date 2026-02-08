بقرار من وزير الداخلية.. مركز إصلاح وتأهيل جديد في كفر الشيخ | مستن

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإنشاء مركز إصلاح جغرافي بمركز شرطة الرياض، على أن يكون مقره داخل مركز الشرطة التابع لمديرية أمن كفر الشيخ.

ونص القرار الوزاري رقم 60 لسنة 2026 على أن يختص مركز الإصلاح الجغرافي بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة (2) من القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وذلك في النطاق الجغرافي لمركز شرطة الرياض بمحافظة كفر الشيخ.

وجاء القرار بعد الاطلاع على عدد من القوانين والقرارات المنظمة، من بينها قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون هيئة الشرطة، إلى جانب اللوائح الداخلية الخاصة بمراكز الإصلاح الجغرافي، وخطط وزارة الداخلية للموارد البشرية، ومذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة في 31 ديسمبر 2025.

وتضمن القرار أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه.

وكان وزير الداخلية قد أصدر القرار بتاريخ 11 يناير 2026.

