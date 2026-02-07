واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تجفيف منابع الجريمة وحصر ورصد ممتلكات المتورطين في الأنشطة غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وأشارت التحريات إلى قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدّرت القيمة المالية لوقائع غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور