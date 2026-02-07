إعلان

شرطة النقل والمواصلات تضبط 1269 قضية متنوعة داخل المترو والقطارات

كتب : علاء عمران

01:30 م 07/02/2026

مترو الانفاق

تواصل وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق الأمن، وإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.

وكثّفت أجهزة الوزارة، ممثلة في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن نتائج إيجابية في عدد من المجالات: ضبط 1269 قضية متنوعة داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وضبط 3962 قضية شملت سرقات التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وفي مجالات الضرائب والجمارك، تم ضبط 484 قضية تشمل مخالفات الضرائب العامة والجمارك والتحري عن المديونيات المستحقة لمصلحة الضرائب، وضبط 217 قضية متنوعة شملت مخالفات مبانٍ ومحلات بدون ترخيص، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكبرة في جميع محافظات الجمهورية، في إطار جهودها المتواصلة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بكافة صورها.

