طرق تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر فبراير 2026

مع بداية كل شهر، يبدأ المواطنون في تسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي عبر مجموعة من الوسائل الإلكترونية المتاحة، حيث تتيح شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" للمشتركين إمكانية تقديم القراءات دون الحاجة لزيارة الفروع أو انتظار المحصل. تستمر عملية تسجيل القراءات حتى يوم 27 من كل شهر، مما يساهم في تجنب إصدار الفواتير التقديرية.

هناك عدة طرق يمكن للمشتركين استخدامها لتسجيل قراءة عداد الغاز، حيث يمكنهم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة "بتروتريد" واتباع التعليمات المحددة هناك.

كما يمكن للمشتركين إبلاغ المنطقة التابعة لهم مباشرةً أو استخدام تطبيق "بتروميتر" المتاح على متاجر التطبيقات المختلفة، والذي يتيح أيضاً الاستعلام عن الفاتورة وإدخال قراءة العداد.

كما يمكن التواصل مع الشركة عبر الاتصال بالخط الساخن 17169 من أي محمول أو خط أرضي، أو من خلال خدمة العملاء الصوتية عبر الأرقام المخصصة للمحمول والهواتف الأرضية.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة طريقة سهلة وسريعة لتسجيل قراءة العدادات من خلال الموقع الإلكتروني. يبدأ المشترك بالدخول إلى الصفحة الرئيسية للموقع، ثم يختار "خدمات الشركة" من القائمة الرئيسية، وبعد ذلك يضغط على "إدخال قراءة الغاز". يطلب منه إدخال رقم المشترك المكون من 16 رقمًا، ثم تظهر له صفحة جديدة حيث يقوم بإدخال أرقام قراءة العداد في الحقول المخصصة لذلك، وفي النهاية يتم الضغط على "تحديث القراءة" لتسجيل البيانات.

أما بالنسبة لطرق سداد الفواتير، فتوفر "بتروتريد" للمشتركين عدة وسائل تسهيلية للسداد من أول الشهر وحتى نهايته. يمكن السداد عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو باستخدام المحافظ الإلكترونية المختلفة مثل فون كاش من البنك الأهلي المصري أو BM Wallet من بنك مصر.

كما يمكن السداد من خلال مواقع مثل ماي فوري وجوميا باي أو عبر ماكينات الدفع الإلكتروني مثل فوري، ضامن، أمان، مصاري، وE-finance. بالإضافة إلى ذلك، يمكن سداد الفاتورة مباشرة في مكاتب البريد المصري من خلال التوجه إلى أقرب مكتب بريد.

