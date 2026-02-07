رئيس المحكمة الدستورية العليا: استقلال القضاء الدستوري حاجة أساسية وليست رفاهية | صور
كتب : أحمد أبو النجا
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
تصوير- هاني رجب:
أعرب المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية، قائلاً: "أتوجه بالشكر والإعزاز للرئيس السيسي لرعايته هذا الاجتماع".
وقال المستشار بولس فهمي خلال كلمته في اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة: "هذا الجمع يضم نخبة من أبرز قضاة القارة".
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا أنه مهما بلغ الدستور من نمو في الصياغة، يظل معلقًا ويعتمد على قضاء مستقل لحمايته، مؤكداً أن استقلال القضاء الدستوري لم يكن يومًا رفاهية مؤسسية، وإنما حاجة إلى تطبيق فعلي.
وأشار إلى أن دور القضاء الدستوري اتخذ أبعادًا أكثر عمقًا وشمولية، وأن بعض الدول الإفريقية واجهت تحديات جسيمة عقب استقلالها استلزمت وجود القضاء الدستوري.
وأوضح المستشار بولس فهمي أن القضاء الدستوري الإفريقي سعى لحماية السلم الاجتماعي والحكم الرشيد، مؤكداً أن استقلال القضاء الدستوري حق أصيل للشعوب، وليس مجرد حصانة كفلها الدستور.
انطلقت اليوم السبت أعمال اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية بالعاصمة الجديدة، بمشاركة 28 دولة وعدد من المنظمات الدولية والإفريقية.
ويهدف المؤتمر إلى دعم التعاون القضائي والدستوري، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الهيئات القضائية العليا، لترسيخ سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات الدستورية.
ويشمل برنامج اليوم الأول الجلسة الافتتاحية لمناقشة القضايا الجوهرية للعدالة الدستورية، وجلسة ثانية حول "الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم القضاء: الفرص والمخاطر"، بحضور خبراء وقضاة من مختلف الدول.
ومن المقرر أن تستمر أعمال المؤتمر على مدى يومين، بهدف صياغة توصيات لتعزيز استقلال القضاء الدستوري ودعم سيادة القانون.
اقرأ أيضًا:
محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو
لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)
بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا