كتب – أحمد أبو النجا

تصوير – هاني رجب

انطلقت، اليوم السبت، أعمال اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية بالعاصمة الجديدة، بمشاركة 28 دولة وعدد من المنظمات الدولية والإفريقية المعنية بالقضاء الدستوري.

يعقد المؤتمر في إطار دعم التعاون القضائي والدستوري بين الدول، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الهيئات القضائية العليا، بما يسهم في ترسيخ مبادئ سيادة القانون، ودعم استقلال القضاء، وحماية الحقوق والحريات الدستورية.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول للمؤتمر انطلاق الجلسة الافتتاحية التي ستُعقد بمركز المؤتمرات، بحضور رؤساء الوفود القضائية، حيث تتناول الجلسة الأولى عددًا من القضايا الجوهرية المرتبطة بالعدالة الدستورية.

ويشارك في هذه الجلسة عدد من رؤساء المحاكم والقضاة البارزين، من بينهم القاضي رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية الرأس الأخضر ورئيس مكتب المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، والقاضي رئيس المحكمة الدستورية الإسبانية، والقاضي رئيس المحكمة الدستورية التركية، إلى جانب القاضي رئيس المحكمة العليا بسيراليون، والقاضي رئيس محكمة مقدونيا، والقاضية قاضية المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا.

كما يشمل برنامج اليوم الأول عقد جلسة ثانية مخصصة لمناقشة «الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم القضاء: الفرص والمخاطر»، من خلال المتحدثين رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي ورئيس مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، حيث من المقرر أن تتناول الجلسة دور الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم القضاء، وما يطرحه من فرص ومخاطر، إلى جانب مناقشة قضايا حماية البيانات الشخصية في القضاء الدستوري وتأثير التحول الرقمي على مسار العدالة الدستورية.

ويشارك في الجلسة عدد من المتحدثين، من بينهم القاضي رئيس المجلس الدستوري ببوركينا فاسو، والقاضي محمد حمد البادي، رئيس المحكمة العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، والقاضي من المحكمة الدستورية بكوريا، إلى جانب عدد من القضاة والخبراء والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ويعكس انعقاد مؤتمر القاهرة التاسع الدور الذي تضطلع به مصر في دعم العمل القضائي الدستوري على المستويين الإقليمي والدولي، وحرصها على توفير منصة رفيعة المستوى لتبادل الرؤى والخبرات حول التحديات المعاصرة التي تواجه القضاء الدستوري، وبحث سبل تطويره بما يواكب المتغيرات العالمية.

ومن المقرر أن تتواصل أعمال المؤتمر على مدى يومين من خلال عدد من الجلسات المتخصصة، وصولًا إلى صياغة توصيات تسهم في تعزيز استقلال القضاء الدستوري، ودعم سيادة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة.

