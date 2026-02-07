إعلان

بالصور- حريق ضخم بمصنع بلاستيك في المنطقة الصناعية بقويسنا بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

01:17 م 07/02/2026
    اندلاع حريق في مصنع للبلاستيك بالمنوفية
    نشوب حريق في مصنع بقويسنا
    الأهالي يتواجدون بمحيط الحريق
    تصاعد الأدخنة من المصنع

اندلع، ظهر اليوم السبت، حريق داخل مصنع للبلاستيك بالمنطقة الصناعية في مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، ما استدعى تحركًا سريعًا من الأجهزة التنفيذية والأمنية للسيطرة على النيران.

انتقلت هناء عقيلة، رئيسة مجلس المدينة، يرافقها عدد من المسؤولين، إلى موقع الحريق للوقوف على تطورات الحادث ومتابعة جهود الإطفاء ميدانيًا. كما دفعت هيئة الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء التي بدأت بالتعامل الفوري مع الحريق لمنع امتداده إلى المصانع والمنشآت المجاورة.

وساهم تواجد رجال الشرطة في محيط المكان في تأمين المنطقة وتنظيم حركة المرور، إلى جانب بدء الفحص الميداني للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

وشهدت الطرق والمناطق القريبة من المنطقة الصناعية تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان، رصدها الأهالي من مسافات بعيدة، وسط حالة من القلق حتى تم التأكد من السيطرة الكاملة على النيران.

