أدوية مجهولة المصدر.. ضبط منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي بالدقهلية (صور)

كتب : رامي محمود

01:24 م 07/02/2026
الدقهلية - رامي محمود:

نفذت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، تحت إشراف الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، جولة تفتيشية على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمدينة نبروه.

وضمت اللجنة الدكتور محمود الصاوي والدكتور أحمد بهرام من إدارة العلاج الحر، بمرافقة الدكتور محمد أمين ممثل هيئة الدواء المصرية، وبالتعاون مع ممثلي الرقابة التجارية.

أسفرت أعمال اللجنة عن ضبط خريج تربية رياضية يدير مركزًا للعلاج الطبيعي دون ترخيص بمدينة نبروه، وبحوزته كمية من الأدوية مجهولة المصدر.

وتم تحرير محاضر بانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي، بالإضافة إلى محاضر بالمخالفات الدوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على قسم شرطة نبروه.

وأكد الدكتور محمد فؤاد ضرورة إلزام جميع المنشآت الطبية الخاصة بعرض تراخيصها في مكان ظاهر وواضح للمترددين عليها، مناشدًا المواطنين التواصل مع إدارة العلاج الحر في حال وجود أي شكوك حول مقدمي الخدمة الطبية.

