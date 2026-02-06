ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالسويس

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط القائمين على إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السويس، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء كيان تعليمي وهمي، وإيهام راغبي الحصول على شهادات ودورات تعليمية في أحد المجالات بإمكانية تمكينهم من الالتحاق بالعمل لدى شركات ومؤسسات كبرى، على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان وضبط القائمة على إدارته، وبحوزتها عدد من نماذج الشهادات الوهمية، واستمارات الالتحاق، ودفاتر تحصيل الرسوم، وكتب دراسية خاصة بالكيان، إلى جانب وحدة تخزين إلكترونية تحتوي على نماذج للشهادات المزعومة.

وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي بالاشتراك مع مالك الكيان بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.