أدلت زوجة المتهم الرابع عشر بشهادتها أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، في قضية المخدرات الكبرى المتهم فيها المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وقالت زوجة المتهم إن نحو 15 شخصًا اقتحموا منزلها أثناء ضبط زوجها، ثم جرى اصطحابها برفقته إلى مقر إدارة مكافحة المخدرات، حيث تم احتجازهما لمدة 4 أيام.

وأضافت أنها تعرضت هي وزوجها لإكراه مادي ومعنوي، بهدف إجباره على الاعتراف بوقائع، أكدت أنه لا يعلم عنها شيئًا.

وكشفت تحقيقات القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن التشكيل العصابي يتزعمه كل من دريد ع عراقي الجنسية، وسامح م مصري الجنسية ومقيم بمنطقة الجمالية، وهما هاربان، بالاشتراك مع فتحي خ مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، وخالد ف مالك مؤسسة مقاولات.

وشهد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين في تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهم المتهمان الرابعة والخامس، وهما على علم كامل بنشاط المنظمة الإجرامي، وشاركا في إدارتها، قبل استقطاب باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين لتنفيذ أدوار مختلفة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة سارة خليفة تولت ضخ الأموال اللازمة، والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق مع باقي أفراد التشكيل، وعقب التعاقد على المواد المخدرة وشرائها تولى المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخالها إلى البلاد.