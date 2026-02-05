النائب العام ونظيره القطري يزوران الأمين العام لجامعة الدول العربية لبحث تعزيز التعاون القضائي العربي
كتب : أحمد عادل
توجه المستشار محمد شوقي، النائب العام المصري، يرافقه عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام لدولة قطر، لزيارة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي العربي.
وتناولت المباحثات دعم أطر التعاون في مجالات العدالة الجنائية وتبادل الخبرات بين النيابات العامة العربية، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الجامعة في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وتطوير آليات التعاون القضائي لمواجهة صور الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وترسيخ سيادة القانون.
كما تم بحث دور جمعية النواب العموم العرب كمنصة مهنية جامعة لتعزيز التكامل بين النيابات العامة العربية، وتوحيد مسارات العمل في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ودعم برامج التدريب وبناء القدرات، وتنظيم اللقاءات والفعاليات العلمية المتخصصة.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق المؤسسي وتوسيع مجالات التعاون الفني والتدريبي، بما يتوافق مع التطورات القانونية والتحديات الإقليمية، وبما يعزز جهود الجامعة في دعم أعمال الجمعية وتيسير مهامها لتحقيق أهدافها في تطوير العمل النيابي وتعزيز التعاون القضائي العربي.