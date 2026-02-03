إعلان

البورصة المصرية و"كايرو كابيتال" تطلقان حملة لنشر الوعي الاستثماري

كتب : مصراوي

04:02 م 03/02/2026

الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية

كتبت- ميريت نادي:

افتتح إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، و محمد صبري، نائب رئيس البورصة، بالتعاون مع شركة "كايرو كابيتال"، مؤتمر لتعزيز الثقافة الاستثمارية تحت عنوان "Money Made Simple"– مفهوم المال، بمشاركة رئيس شركة "كايرو كابيتال"، بإطلاق حملة توعوية متخصصة تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري.
وانطلق اليوم فعاليات المؤتمر بمقر البورصة المصرية التاريخي، في إطار جهود البورصة لتعميق المعرفة بسوق رأس المال وجذب شرائح جديدة من المستثمرين والمهتمين بالاستثمار بحضور كل من محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية النزاعات المالية غير المصرفية، و حضور اثنين من ال sharks، وهما أحمد طارق خليل، ومحمد فاروق عبد المنعم.

وأكد إسلام عزام، على أن المؤتمر يأتي انطلاقًا من قناعة راسخة بأن تبسيط المفاهيم المالية يمثل مدخلًا أساسيًا لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول الاستثماري، موضحًا أن سوق المال لا يقتصر دوره على التداول، بل يعد أداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتوجيه المدخرات نحو الأنشطة الإنتاجية.
وأشار عزام، إلى أن الاستثمار الواعي القائم على المعرفة والتحليل يمثل الركيزة الأساسية لبناء سوق كفء ومستدام، مؤكدًا أن البورصة المصرية تعمل بالتوازي على تطوير البنية التحتية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز حماية المستثمر، بما يرسخ الثقة ويواكب أفضل الممارسات العالمية.
وقال توفيق دياب رئيس مجموعة كايرو كابيتال، إن تنظيم هذا المؤتمر جاء لتوضيح قدرة التكنولوجيا في تعزيز عمليات الاستثمار، مشيرا إلى أن البورصة تعد وسيلة للاستثمار في المدة التي يحددها المستثمر، سواء كان يرغب في استثمار طويل الآجل أو قصير الآجل
وأوضح محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، أن المؤتمر يستهدف ربط سوق المال بريادة الأعمال والاقتصاد الحقيقي، وإبراز دور البورصة كمنصة لنمو الشركات، بما يسهم في خلق فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين.

