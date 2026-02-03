"مستريح السيارات" ينكر الاتهامات.. ودفاع أحد الضحايا يواجهه بتحويل بنكي بـ3 ملايين جنيه
كتب : أحمد عادل
01:11 م 03/02/2026
أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات
وجهت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة لرجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، اتهامات بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج، إلى جانب تحرير شيكات بدون رصيد.
وأنكر رجل الأعمال، خلال جلسة التحقيق، التهم المنسوبة إليه، ونفى تلقيه أي مبالغ مالية من الضحايا لاستيراد سيارات عبر شركة "ليمانز جروب".
وواجه أحمد المليجي، دفاع أحد الضحايا، المتهم خلال جلسة التحقيق بصورة من تحويل بنكي من موكله إلى حساب الشركة بقيمة 3 ملايين جنيه، إلى جانب صورة من العقد الموقّع بين الطرفين لاستيراد السيارة.
وقال المليجي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن موكله توجه إلى مقر الشركة واختار السيارة المراد استيرادها من الخارج، وحرر عقدًا بين الطرفين، إلا أن الشركة أخلّت بالتعاقد عند حلول موعد التسليم.
وتابع المليجي أن المتهم سبق وأن صدر ضده حكم قضائي من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتغريمه 2 مليون جنيه وإلزامه برد المبالغ للعملاء في اتهامه بالنصب والاحتيال.
وكانت نيابة القاهرة الجديدة قد قررت حبس المتهم أمير الهلالي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.