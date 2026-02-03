إعلان

"مستريح السيارات" ينكر الاتهامات.. ودفاع أحد الضحايا يواجهه بتحويل بنكي بـ3 ملايين جنيه

كتب : أحمد عادل

01:11 م 03/02/2026

أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
وجهت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة لرجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، اتهامات بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج، إلى جانب تحرير شيكات بدون رصيد.
وأنكر رجل الأعمال، خلال جلسة التحقيق، التهم المنسوبة إليه، ونفى تلقيه أي مبالغ مالية من الضحايا لاستيراد سيارات عبر شركة "ليمانز جروب".
وواجه أحمد المليجي، دفاع أحد الضحايا، المتهم خلال جلسة التحقيق بصورة من تحويل بنكي من موكله إلى حساب الشركة بقيمة 3 ملايين جنيه، إلى جانب صورة من العقد الموقّع بين الطرفين لاستيراد السيارة.
وقال المليجي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن موكله توجه إلى مقر الشركة واختار السيارة المراد استيرادها من الخارج، وحرر عقدًا بين الطرفين، إلا أن الشركة أخلّت بالتعاقد عند حلول موعد التسليم.
وتابع المليجي أن المتهم سبق وأن صدر ضده حكم قضائي من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتغريمه 2 مليون جنيه وإلزامه برد المبالغ للعملاء في اتهامه بالنصب والاحتيال.
وكانت نيابة القاهرة الجديدة قد قررت حبس المتهم أمير الهلالي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة أمير الهلالي مستريح السيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بسبب توروب؟.. هصدق الأهلي".. شوبير يعلق على استبعاد المحترف الجديد
رياضة محلية

"بسبب توروب؟.. هصدق الأهلي".. شوبير يعلق على استبعاد المحترف الجديد
في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو
حوادث وقضايا

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو

"يا ترى بعمل إيه مع تووليت؟".. منى عبدالغني تشوق جمهورها لعمل جديد
زووم

"يا ترى بعمل إيه مع تووليت؟".. منى عبدالغني تشوق جمهورها لعمل جديد
الخطة الذهبية.. أسرار التوفير في مصاريف رمضان
علاقات

الخطة الذهبية.. أسرار التوفير في مصاريف رمضان
تمارين ذهنية سريعة.. كيف تحسن تركيزك في 10 دقائق يوميا؟
نصائح طبية

تمارين ذهنية سريعة.. كيف تحسن تركيزك في 10 دقائق يوميا؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد