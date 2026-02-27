إعلان

الداخلية تضبط 95 ألف مخالفة وتكشف "سائقي الكيف" في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

03:27 م 27/02/2026

حملات مرورية

في ضربة أمنية موسعة لضبط إيقاع الشارع، أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج حملاتها المرورية المكثفة التي شملت كافة المحاور والطرق السريعة على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أسفرت المتابعة الميدانية عن تحرير 95 ألف مخالفة مرورية، تنوعت ما بين تجاوز السرعات القانونية، والقيادة بدون تراخيص، والانتظار العشوائي الذي يعيق حركة السير. ولم تتوقف الجهود عند حد المخالفات الورقية، بل امتدت لتشمل "الفحص الجنائي والطبي"، حيث أسفر فحص 1134 سائقاً عن ضبط 37 حالة إيجابية لتعاطي المواد المخدرة، مما يمثل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين.

عين أمنية على الإقليمي

وبالتوازي مع الحملات العامة، شنت الأجهزة الأمنية حملة انضباطية خاصة بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، نجحت خلالها في ضبط 726 مخالفة متنوعة، مع رصد 5 حالات تعاطي مخدرات بين السائقين المفحوصين.

ليلة الرعب في كرداسة.. مهندس يدهس المارة بسيارة عليها علم إسرائيل وسر كراسة خطيرة

ولم يغب الجانب الجنائي عن المشهد؛ إذ تمكنت القوات من ضبط 10 محكوم عليهم في قضايا متنوعة، والتحفظ على مركبتين مخالفتين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، تأكيداً على هيبة القانون وفرض الانضباط المروري الكامل.

حملة مرورية الدائري الإقليمي هاربن من أحكام

