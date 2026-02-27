إعلان

ليلة الرعب في كرداسة.. مهندس يدهس المارة بسيارة عليها علم إسرائيل وسر كراسة خطيرة

كتب : محمد شعبان

05:48 ص 27/02/2026 تعديل في 05:49 ص
    سيارة تحمل علم إسرائيل في كرداسة
    مشهد متداول يظهر السيارة
    السيارة أثارت الذعر بين الأهالي
    علم إسرائيل واضح على زجاج السيارة

شكل اللواء علاء فتحي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لفحص واقعة قيام مهندس زراعي بدهس عدد من المارة والسيارات في منطقة كرداسة، أثناء استقلاله "سيارة عليها علم إسرائيل" من نوع جيب.

تفاصيل مطاردة "سيارة عليها علم إسرائيل"

ووثق مقطع فيديو متداول مطاردة أهالي كرداسة للمتهم "أ.ع."، البالغ من العمر 34 عامًا، بعد محاولته الهرب من المنطقة، مما تسبب في وقوع تلفيات لسيارات ملاكي ودراجتين ناريتين.

سبب أزمة سائق "سيارة عليها علم إسرائيل"

وبينت التحريات الأولية نشوب مشادة كلامية بين المتهم وملاك محل ملابس، إثر رفضهم تركه لسيارته أمام المحل أثناء تواجده بأحد فروع شركات الاتصالات.

وتحولت المشادة إلى تراشق بالألفاظ قبل أن يهرب المهندس الشاب مستقلاً سيارته ذات الملصق، وهو "علم إسرائيل"، مما أثار حفيظة الأهالي.

القبض على قائد "سيارة عليها علم إسرائيل"

وانتابت الشاب حالة من الهياج، فحاول الهرب بأقصى سرعته ليصطدم بعدد من المارة، قبل أن يتمكن الأهالي من استيقافه وتسليمه لقسم شرطة كرداسة.

وتحفظ القسم على المتهم وعلى "سيارة عليها علم إسرائيل"، فضلاً عن أوراق عُثر عليها بداخلها تتناول ما يُعرف بـ "السياحة البديلة".

