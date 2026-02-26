سطرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، لفتة إنسانية جديدة، تعكس سرعة الاستجابة والجاهزية للتعامل مع استغاثات المواطنين، حيث نجحت في تقديم الدعم الفوري والمساعدة العاجلة لأحد المواطنين من ذوي الهمم عقب احتجازه داخل منزله وعدم قدرته على الخروج.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً من أحد المواطنين من ذوي الهمم، يطلب فيه المساعدة للخروج من منزله نظراً لظروفه الصحية التي تمنعه من الحركة بمفرده، وتزامن ذلك مع تعطل المصعد الكهربائي بالعقار الذي يقطن به، مما تسبب في احتجازه داخل شقته وعدم قدرته على قضاء احتياجاته الضرورية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل سكن المواطن، حيث نجح رجال الإنقاذ في التعامل مع الموقف بحرفية عالية، وتم إنزاله وتأمين خروجه من العقار بسلام، ولاقت هذه الاستجابة السريعة تفاعلاً واسعاً وإشادة كبيرة من أهالي المنطقة ورواد مواقع التواصل، مثمنين الدور الإنساني لوزارة الداخلية في المواقف الطارئة.

