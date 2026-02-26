





نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو اجتاح منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والذي أظهر مشهداً صادماً لسيدة تترجل من سيارة "ملاكي" وتقوم بالاعتداء بشراسة على قائد مركبة "توك توك" باستخدام سلاح أبيض وسط الشارع، مما أثار حالة من الاستياء والجدل بين رواد السوشيال ميديا حول دوافع هذه الجريمة.

وأوضحت التحريات الأمنية أن الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من سائق "توك توك" يفيد بتعرضه لاعتداء وإصابته بجرح قطعي بالذراع.

وكشفت التحقيقات أن المعتدية هي "طليقة شقيق المجني عليه" وتعمل مصففة شعر بالخارج، وأنها أقدمت على هذا الفعل الانتقامي بسبب اشتعال الخلافات بينها وبين شقيق المجني عليه (طليقها) حول "حضانة نجلها"، وتصاعد الأزمة ووصولها لأروقة المحاكم خاصة بعد زواج طليقها من امرأة أخرى.

وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على السيدة المتهمة الظاهرة بمقطع الفيديو، كما تم ضبط السيارة الملاكي والأداة الحادة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وبمواجهتها أمام جهات التحقيق، أقرت بصحة المقطع المتداول واعترفت بارتكابها الواقعة تفصيلياً بدافع الانتقام بسبب الخلافات الأسرية وقضايا الحضانة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

