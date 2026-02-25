بالصور- أول ظهور لفرد الأمن في واقعة ضربه داخل كمبوند التجمع على يد رجل

نظرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند في نهار رمضان، وإتلاف جهاز اللاسلكي المملوك لشركة الأمن.

مرافعة محمد حمودة محامي فرد الأمن

خلال الجلسة، استهل محمد حمودة، محامي فرد الأمن، مرافعته أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، بمطالبة توقيع أقصى عقوبة على المتهم لارتكابه جريمة استعراض القوة والبلطجة ضد المجني عليه، موثقة بمقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

وتابع حمودة مرافعته بأن المتهم استغل ضعف وحاجة المجني عليه للعمل، وتعدى عليه بالضرب في منطقة حساسة، وارتكب أيضًا جريمة ازدراء الأديان بأن سبّ الدين لفرد الأمن في نهار اليوم الأول من رمضان.

وأضاف أن موكله لم يجرؤ على رفع يده ورد الاعتداء، خوفًا من أن يتم فصله من العمل أو أن يخسر مصدر رزقه.

وادعى حمودة مدنيًا بمبلغ 15 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لجميع المتضررين، وهم فرد الأمن والشركة وأحد الملاك مصوّر الفيديو.

رجل الأعمال ينكر الاتهامات المنسوبة إليه

واستمعت هيئة محكمة جنح القاهرة الجديدة إلى أقوال رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند التجمع، حيث أنكر قيامه باستعراض القوة أو إتلاف الجهاز المملوك لشركة الأمن.

وقال المتهم للمحكمة: "أنا لم أستعرض القوة أو أتلف جهاز اللاسلكي، لكنها كانت مشاجرة عادية بيني وبين فرد الأمن بسبب تصرفاته الاستفزازية".

دفاع المتهم يطلب أجلًا للاطلاع وتقديم الاعتذار والصلح

وطلب دفاع رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع أجلًا من هيئة المحكمة للاطلاع على أوراق القضية، وتقديم الاعتذار للمجني عليه، ومحاولة الصلح الودي بين الطرفين.

وأجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة محاكمة رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد الأمن في كمبوند بالتجمع إلى جلسة 11 مارس المقبل، لتمكين دفاعه من الاطلاع، مع استمرار حبسه.