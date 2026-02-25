إعلان

واقعة خطف وسرقة "طالبة المقطم" على طريق السخنة.. 19 أبريل محاكمة سائق نقل ذكي "

كتب : رمضان يونس

07:00 م 25/02/2026 تعديل في 26/02/2026

متهم في قفص الاتهام ـ أرشيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب ـ رمضان يونس:

حددت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، جلسة 19 أبريل المقبل، لنظر محاكمة سائقا تابع لإحدى شركات النقل الذكي، في واقعة اتهامه بخطف طالبة وهتك عرضها وسرقتها وتركها على طريق السخنة بالمقطم.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 14968 لسنة 2025 جنايات المقطم، للمتهم ـ سائق نقل ذكي ـ تهمة خطف طالبة وهتك عرضها وسرقتها من ثم تركها على الطريق العام مُعرضًا حياتها للخطر.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الطالبة والتي أكدت في التحقيقات أنها طالبت سائق عبر تطبيق إحدى شركات النقل الذكي، بعدما خرجت من أحد الدروس الخصوصية بالمقطم لعودتها للمنزل، وتقابلت مع المتهم واستقلت معه السيارة.

وذكرت الطالبة أن السائق تفاجأت حال استقلالها السيارة بتغيير السائق مسار الطريق، والسير في طريق مغاير، فنشبت بينهما مناكفة على إثرها تعدى عليها. ولامس أجزاء حساسة قاصدًا هتك عرضها، ثم سرقها وتركها على طريق السخنة ولاذ بالفرار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هتك عرض طالبة طف طالبة ريق السخنة لنيابة العامة وبر حالة سائق أوبر رقة وبر يسرق فتاة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رفضت الارتباط به فطعنها.. تطورات جديدة في قضية مقتل فتاة الخصوص
أخبار المحافظات

رفضت الارتباط به فطعنها.. تطورات جديدة في قضية مقتل فتاة الخصوص
بعد اعتناقها الإسلام.. كيف تعيش البرازيلية كاثيلين لاعبة النصر أجواء رمضان؟
مصراوي ستوري

بعد اعتناقها الإسلام.. كيف تعيش البرازيلية كاثيلين لاعبة النصر أجواء رمضان؟
أفغانستان تشن هجوما واسعا على 3 ولايات باكستانية
شئون عربية و دولية

أفغانستان تشن هجوما واسعا على 3 ولايات باكستانية
بين مطالب أمريكا وعروض إيران.. كواليس محادثات جنيف النووية
شئون عربية و دولية

بين مطالب أمريكا وعروض إيران.. كواليس محادثات جنيف النووية
بث مباشر| نقل شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر ليلة الجمعة
جنة الصائم

بث مباشر| نقل شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر ليلة الجمعة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الكهرباء: سعر عداد الكهرباء موحد على مستوى الجمهورية
وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار صيف 2026 عاجل|
صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة