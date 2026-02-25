اعتقال صحفي ياباني في إيران "تفاصيل"

أ ب

قالت وسائل إعلام يابانية، إن السلطات الإيرانية اعتقلت رئيس مكتب طهران في هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (ان اتش كاي).

وذكرت التقارير الإعلامية أن الصحفي الذي عُرّف عنه باسم شينوسوكي كاواشيما، نُقل الى سجن إوين في طهران الذي تثير ظروف السجناء فيه انتقادات لدى المنظمات الحقوقية الدولية.

وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية لوكالة فرانس برس الأربعاء "نحن في هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نضع سلامة موظفينا على رأس أولوياتنا. في الوقت الراهن، لا يمكننا الإدلاء بمزيد من التعليقات".

ومن جانبها قالت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، إن أحد مواطنيها محتجز في طهران منذ يناير، وطالبت السلطات الإيرانية بالإفراج عنه سريعا.

وأكد نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، ماساناو أوزاكي، عند سؤاله عن تقارير وسائل الإعلام الأجنبية حول القضية، أن المواطن الياباني تم توقيفه في 20 يناير، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية، مشيرا إلى أسباب تتعلق بالخصوصية.

وأضاف أوزاكي أن الحكومة على اتصال بالمحتجز وأفراد أسرته، مع تقديم الدعم اللازم لهم.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية إن المحتجز، يعتقد أنه يتمتع بصحة جيدة، على الرغم من أن المسؤولين اليابانيين لم يحصلوا على فرصة للالتقاء به حضوريا .

وامتنعت الوزارة عن التعليق على الوقت أو التهم الموجهة إلى المحتجز.

وذكرت وزارة الخارجية أن حوالي 200 مواطن ياباني يتواجدون في إيران، 150 منهم في طهران.