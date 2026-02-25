إعلان

على خطى الدولار.. سعر الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:34 ص 25/02/2026

سعر الريال السعودي

كتبت- آية محمد:

دفع ارتفاع سعر الدولار الريال السعودي للصعود مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 12.71 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.74 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.77 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و12.84 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.8 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.78 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

