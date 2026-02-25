إعلان

اشتباكات حدودية في ولاية ننكرهار بين قوات أفغانية وباكستانية

كتب : مصراوي

11:23 ص 25/02/2026

د ب أ

اشتبكت قوات طالبان والقوات الباكستانية في ولاية ننكرهار الأفغانية، مما أدى إلى تصعيد التوترات الحدودية، وذلك بعد أيام من الغارات الجوية المثيرة للجدل التي زادت من المخاوف الأمنية على طول الحدود.

وأكد ذبيح الله نوراني، مسؤول الإعلام والثقافة في حركة طالبان بولاية ننكرهار، أمس الثلاثاء وقوع اشتباكات بين مقاتلي طالبان وحرس الحدود الباكستاني في منطقة نازيان.

وقال إن المواجهة بدأت بعد أن أطلقت القوات الباكستانية النار في منطقة كوت، مما أدى إلى تبادل إطلاق نار فوري، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال نوراني إن قوات طالبان دمرت موقعا حدوديا باكستانيا خلال الاشتباك وأن القتال توقف بعد ذلك في ذلك الموقع تحديدا.

ولم يقدم تفاصيل بشأن الخسائر البشرية أو غيرها من الخسار العملياتية التي تكبدها أي من الجانبين.

