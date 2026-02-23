مقطع فيديو متداول لمشاجرة بالشوم في الإسكندرية أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتتحرك الأجهزة الأمنية.

بتاريخ 19 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بحدوث مشاجرة بين طرف أول مالك محل إكسسوارات و3 آخرين لاثنين منهم معلومات جنائية وأحدهم مصاب بجرح قطعى وطرف ثان 3 أشخاص "مالكى محل حلاقة".

التحريات أرجعت سبب المشاجرة إلى خلافات الجيرة فى العمل لإاعتراض الطرف الثانى على وضع الطرف الأول حامل حديدى "إستاند" أمام المحل خاصتهم تبادلوا خلالها التعدى بالسب والضرب على بعضهم باستخدام (2 عصى خشبية) مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.