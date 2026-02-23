إعلان

حكم قضائي ضد مالك شركة وسيدة زورا توكيلات لإيقاف تنفيذ أحكام قضائية

كتب : أحمد عادل

10:12 م 23/02/2026

حبس متهم -أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مالك شركة وسيدة، في اتهامهما بتزوير محررات رسمية لإيقاف تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهما، بالسجن لمدة 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.

تحقيقات النيابة في واقعة تزوير توكيلات تصالح لإيقاف تنفيذ أحكام قضائية

وجاء في تحقيقات القضية رقم 1765 لسنة 2024 جنايات مصر القديمة، أن المتهمين "م. ع."، مالك شركة، و"م. ح."، ربة منزل، قاما بتزوير توكيلات رسمية تصالح وتنازل منسوبة لمجني عليه في إحدى القضايا الجنائية، لإيقاف تنفيذ عقوبات صادرة بحقهما.

كما أسندت جهات التحقيق للمتهمين تهمة المساعدة في تزوير محاضر جلسات نيابية، والاستعانة بموظفين عموميين حسني النية في تمرير المحررات المزورة، مع علمهما الكامل بعدم صحتها.

وأثبتت تقارير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي عدم صحة التوقيعات والبصمات، وأن خاتم شعار الجمهورية المستخدم غير رسمي، فضلًا عن اختلاف البصمات عن الأصلية.

حبس مالك شركة حكمة جنايات القاهرة هات التحقيق

