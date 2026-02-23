إعلان

فاجعة في العبور.. الأسانسير يتحول إلى "مقصلة" وينهي حياة عامل

كتب : محمد شعبان

09:55 م 23/02/2026

حادث مصعد - أرشيفية

لقى عامل مصرعه في مشهد مرعب بعدما حوصرت رأسه بين أبواب المصعد الكهربائي داخل مصنع بالعبور، ليفارق الحياة في الحال.

تفاصيل لحظة النهاية

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوجود جثة داخل أسانسير مصنع في المنطقة الصناعية. وانتقلت على الفور قوات الأمن ورجال الإنقاذ إلى الطابق الثالث بموقع الحادث، وتبين أن الضحية (أحد عمال المصنع) تعرض لحادث مروع، إذ أغلق باب المصعد على رأسه بشكل مفاجئ أثناء محاولته استخدامه، مما أدى إلى وفاته متأثرا بإصاباته.

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"

استدعى مسؤولو المصنع الحماية المدنية لانتشال الجثمان، ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. فيما بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق مع مسؤولي المصنع للتأكد من عدم وجود شبهة إهمال أدت لهذه الكارثة.

حادث مصعد حادث أسانسير المنطقة الصناعية بالعبور

