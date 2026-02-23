إعلان

30 ثانية رعب.. فيديو يوثق انفجار شاحنة غاز مسال يهز طريقًا سريعًا في تشيلي

كتب : أحمد عادل

12:07 م 23/02/2026 تعديل في 12:25 م

انفجار شاحنة غاز مسال

وثّق مقطع فيديو متداول لحظة انفجار شاحنة صهريج محملة بالغاز المسال، عقب انقلابها على أحد الطرق السريعة في تشيلي، ما أسفر عن سقوط قتلى ووقوع عدد من المصابين.

وأظهر الفيديو تصاعد ألسنة اللهب بكثافة وانتشار سحابة ضخمة من الدخان في محيط الحادث، بعد انفجار الشاحنة التي كانت تنقل غازًا مسالًا، في مشهد أثار حالة من الذعر بين السائقين والمارة.

انفجار شاحنة غاز مسال

ووقع الانفجار في بلدية رينكا شمالي سانتياغو، بالقرب من طريق سريع رئيسي ومنطقة صناعية، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين.

وأفادت فرق الإطفاء بأن قوة الانفجار امتدت إلى نطاق يتراوح بين 150 و200 متر، فيما تناثرت شظايا الحطام لتصل إلى داخل ثلاثة محال تجارية مجاورة، كما أدى الحادث إلى تدمير ما لا يقل عن 50 سيارة.

