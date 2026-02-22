كشفت النيابة العامة، تفاصيل قضية ضرب فرد أمن داخل كمبوند شهير بالتجمع الخامس، في الواقعة التي أثارت جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسندت النيابة العامة للمتهم 5 اتهامات؛ استعراض القوة والتلويح بالعنف، والضرب، وإتلاف جهاز اتصال لاسلكي عهدة المجني عليه بالإضافة إلى والسب والقذف،

بداية البلاغ

تلقت بلاغًا يفيد بتضرر فرد أمن بأحد المجمعات السكنية من قيام مالك إحدى الوحدات السكنية بالتعدي عليه بالسب والضرب حال مباشرته مهام عمله، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي عهدته، مما أسفر عن إصابته.

التقرير الطبي إدانة

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليه، الذي قرر أنه وعلى إثر خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، تعدى عليه المتهم بالضرب، محدثًا إصاباته المتمثلة في سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وذلك على النحو الثابت بالتقرير الطبي.

وناقشت النيابة العامة عددًا من أفراد الأمن و شهود العيان على الواقعة، فيما استجوبت المتهم، والذي أقر بارتكاب الواقعة بحق فرد الأمن، على إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه.

وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بجلسة الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري.