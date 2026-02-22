إعلان

بلطجة وتهديد في نص الشارع .. الداخلية تكشف فيديو "سكران" الصف

كتب : رمضان يونس

08:13 م 22/02/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يمارس أعمال البلطجة على المارة وتهديدهم من خلال إمساكه بزجاجة مياه غازية بيده بمنطقة الصف بالجيزة.

رصدت وحدة المتابعة والتحليل، مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يمارس أعمال البلطجة على المارة وتهديدهم من خلال إمساكه بزجاجة مياه غازية بيده بمنطقة الصف بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من القبض على الشخص الظاهر بمقطع الفيديو تبين أنه "عامل"، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف، و بمواجهته اعترف أنه من متعاطى المواد المخدرة، وبتاريخ الواقعة كان تحت تأثير تعاطي المخدر.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

