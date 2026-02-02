إعلان

إحالة "شاكر محظور" ومدير أعماله لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة مخدرات وسلاح ناري

كتب : أحمد عادل

03:36 م 02/02/2026

التيك توكر شاكر محظور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الاثنين، إحالة صانع المحتوى محمد شاكر، المعروف إعلاميًا بـ"شاكر محظور"، ومدير أعماله للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في اتهامهما بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة صانع المحتوى المعروف بـ"شاكر محظور" بالحبس لمدة سنتين في اتهامه بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وببث محتوى خادش للحياء العام.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شاكر محظور حيازة مخدرات سلاح ناري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار قضائي بشأن استئناف الراقصة "بوسي الأسد" على حكم حبسها سنتين
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن استئناف الراقصة "بوسي الأسد" على حكم حبسها سنتين

ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور على السوشيال ميديا (فيديو وصور)
زووم

ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور على السوشيال ميديا (فيديو وصور)
"رفقة ابنته داخل النادي".. أول ظهور لإمام عاشور بعد أزمة السفر
رياضة عربية وعالمية

"رفقة ابنته داخل النادي".. أول ظهور لإمام عاشور بعد أزمة السفر
الإفتاء تنشر دعاء في ليلة النصف من شعبان
الذكر و الدعاء

الإفتاء تنشر دعاء في ليلة النصف من شعبان

فضيحة في إسرائيل.. القبض على مسؤولين استولوا على ملايين الدولارات وقت حرب
شئون عربية و دولية

فضيحة في إسرائيل.. القبض على مسؤولين استولوا على ملايين الدولارات وقت حرب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات