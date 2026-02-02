قررت النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الاثنين، إحالة صانع المحتوى محمد شاكر، المعروف إعلاميًا بـ"شاكر محظور"، ومدير أعماله للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في اتهامهما بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة صانع المحتوى المعروف بـ"شاكر محظور" بالحبس لمدة سنتين في اتهامه بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وببث محتوى خادش للحياء العام.

