الداخلية توضح حقيقة التعدي على منزل مواطن في كفر الشيخ | فيديو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من شخصين لإعتيادهما التهجم على منزله والتعدي عليه بالسب بهدف الاستيلاء عليه في كفر الشيخ.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين إنه بالفحص تبين وجود خلافات جيرة بين الشاكي (مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، ومتواجد حاليًا خارج البلاد للعمل) وشقيقه ووالده، وبين المشكو في حقهما (شقيقان مقيمان بذات الدائرة)، وتم تحرير محضرين بتاريخي 24 و25 يناير المنقضي لتبادل الاتهامات بالتعدي بالسب والضرب.

وأكدت التحقيقات عدم صحة ما جاء في الشكوى بشأن محاولة المشكو في حقهما الاستيلاء على منزل الشاكي، وبمواجهة الطرفين أيدا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

