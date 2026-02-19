كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بأسلحة بيضاء في الشرقية.

تحريات الداخلية حول تداول منشور يتضمن مشاجرة بالأسلحة البيضاء

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 16 الجاري حدثت مشاجرة بين طرف أول: سائق، وطرف ثانٍ: سائق آخر وحداد، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، لخلافات بينهم حول أولوية تحميل الركاب، تعدى خلالها الحداد على الأول باستخدام سلاحين أبيضين دون حدوث ثمة إصابات.

أمكن ضبط الطرفين، وبحوزة الحداد الأسلحة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

