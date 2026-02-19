إعلان

محافظ سوهاج يحيل 4 مسؤولين للتحقيق في جولة مفاجئة بالمنشاة

كتب : عمار عبدالواحد

06:36 م 19/02/2026 تعديل في 06:45 م

محافظ سوهاج

أجرى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم الخميس، جولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة المنشاة، يرافقه كمال سليمان نائب المحافظ، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، حيث تفقد خلالها عددا من المصالح والمنشآت الحكومية بمركز ومدينة المنشاة، وذلك للوقوف على انتظام سير العمل داخل تلك المنشآت، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل المحافظ جولته بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمنشاة، حيث التقى عددًا من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى مطالبهم، واطمأن على مستوى الأداء، موجّهًا بتسريع آليات العمل، وإعلام المواطن بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن طلبه أولًا بأول، لضمان سرعة إنجاز الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

كما تفقد المحافظ مدرسة مجمع روافع العيساوية بالمنشاة، وأبدى استياءه الشديد من تدني مستوى النظافة داخل المدرسة، موجّهًا بضرورة تفعيل دور مجلس الأمناء، وتنشيط المشاركة المجتمعية، ورفع مستوى النظافة والانضباط بكافة مدارس المحافظة.

وشملت الجولة أيضًا تفقد مركز شباب روافع القصير، ووحدة طب الأسرة بالقرية، حيث لاحظ المحافظ تدني مستوى النظافة بهما، مؤكدًا ضرورة تفعيل دور القيادات الطبيعية بالقرى، من شيخ البلد والعمدة، إلى جانب دور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دعم جهود تحسين مستوى الخدمات ومتابعة الأداء.

وعلى الفور، قرر المحافظ إحالة كل من مدير المدرسة، ومدير مركز الشباب، ورئيس قرية روافع العيساوية، ومدير وحدة طب الأسرة للتحقيق، مشددًا على أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء عمله، كما وجّه بسرعة تلافي جميع الملاحظات، وكلف رئيس المدينة بتكثيف العمل الميداني والمتابعة اليومية للمنشآت الخدمية.

وأكد محافظ سوهاج في ختام جولته، استمرار الجولات الميدانية المفاجئة من مدينة إلى مدينة، ومن قرية إلى قرية، ومن نجع إلى نجع، مشددًا على أنه لا مكان لأي مقصر، وأن كل مسئول مسئول عما يُسند إليه من مهام، وأن معيار المرحلة المقبلة هو الانضباط وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ سوهاج جولة محافظ سوهاج المنشات

