تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من القبض على 6 رجال، و 10 سيدات "8 منهم معلومات جنائية"، لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة الحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وضبطت أجهزة الأمن بصحة المتهمين 26حدث، من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول و بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وجرى تسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.