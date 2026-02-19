قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام في واشنطن، إن "مجلس السلام" سيتولى مهمة الإشراف على الأمم المتحدة لضمان قيامها بمهامها بشكل صحيح.

وأوضح ترامب، أنه يتصور دور مجلس السلام كهيئة رقابية وتوجيهية تتأكد من كفاءة العمل داخل المنظمة الدولية، معتبرا أن هذه الخطوة تهدف لتعزيز الهيئة العالمية لمعالجة مشاكل العالم بفعالية أكبر مما كانت عليه في السنوات الأخيرة.

دعم مالي مرتقب

ومع ذلك، أكد ترامب أنه لا يسعى لإلغاء الأمم المتحدة بالكامل بل يرى ضرورة تقويتها لتصبح قابلة للاستمرار في أداء أدوارها.

وقال الرئيس الأمريكي، إن بلاده ستحرص على تحسين مرافق المنظمة وتقديم الدعم المالي اللازم لها، مشيرا إلى حاجة الأمم المتحدة الماسة للمساعدة المالية في الوقت الراهن لضمان استقرار عملياتها وتطوير بناها التحتية بما يخدم المصالح الدولية المشتركة تحت رقابة المجلس الجديد.

أزمة الديون الأمريكية

وتتزامن وعود ترامب مع أزمة عجز مالي كبير في الأمم المتحدة؛ يرجع جزء منه إلى عدم سداد الولايات المتحدة لمستحقات تقارب 4 مليارات دولار.

وكان الأمين العام أنطونيو جوتيريش، حذر في وقت سابق من انهيار مالي وشيك يهدد المنظومة بأكملها، مما يجعل اقتراح ترامب بالتدخل المالي والإشرافي نقطة تحول محتملة في مسار المنظمة التي تواجه تحديات وجودية تتعلق بالتمويل والقدرة على التنفيذ.

إمكانات هائلة للمنظمة

وشدد ترامب، على أن المستبعدين لدور الأمم المتحدة بشكل قاطع يرتكبون خطأً كبيرا، مؤكدا أن المنظمة تمتلك إمكانات هائلة يمكن تحقيقها بالكامل في نهاية المطاف.

وأضاف أن وصول الهيئة الدولية إلى قمة أدائها سيكون يوما عظيما للعالم، معبرا عن أهميتها القصوى رغم الانتقادات التي قد يوجهها البعض لمواقفه الداعمة لتطويرها تحت مظلة مجلس السلام لضمان تحقيق كامل أهدافها الاستراتيجية.