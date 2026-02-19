خلص عليه في نص الطريق .. قرار من الجنايات في جريمة "سائق ترسا"

أمام جهات التحقيق بنيابة الجيزة، وقف "محمود" يتلاوي في الكلام، يهزي بأقوال غير مفهومة، بعدما ذبح الطفل "عبد الرحمن علاء"، داخل سوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز في لحظة غضب، محاولاً الإفلات من العقاب مُدعيًا يعاني من اضطراب ذهني، لكن حنكة رجال التحقيق أوقعت الجاني في شر أعماله، كشفت زيف ادعائه، بعدما أكد تقرير الطب النفسي أنه لا يعاني من أي خلل يفقده الوعي.

فماذا قال "محمود" في اعترافاته بتحقيقات النيابة العامة؟.

س: ما تفصيلات إقرارك؟.

ج: اللى حصل إن أنا روحت السوبر ماركت اللي فيه "عبد الرحمن"، ولما روحت اشتري من عنده جبنة وعيش قام شتمني و أنا اتعصبت وزعلت روحت اشتريت سكينة بـ 140 جنيه من محل جنبي في البطل أحمد عبد العزيز، و روحتلوا تاني وضربته بالسكينة كتير في جسمه وذبحته بالسكينة من رقبته وقفلت المحل ومشيت وبعدين لقيت الناس جريت ورايا و مسكوني وضربوني وأنا معرفش ضربوني ليه.

س: ومن كان برفقتك آنذاك ؟

ج: كنت لوحدي.

س: هل توجد بينك وبين المتوفى "عبد الرحمن"، ثمة علاقة أو خلافات سابقة؟.

ج: أنا معرفهوش بس عندي ابن زيه.

س: وما هي بادرك لقائك بعبد الرحمن؟

ج: النهاردة لما روحت السوبر ماركت، اشتري من عنده جبنه وعيش قام شتمني و أنا اتعصبت وزعلت.

س: وما هي كيفية تعديٍك على المتوفى عبد الرحمن حازم؟

ج: أنا روحتلوا المحل وضربته بالسكينة كتير في جسمه وذبحته بالسكينة من رقبته.

س: ومن أين استحصلت على السلاح الأبيض "السكين" الذي كان بحوزتك ؟

ج: أنا جبتها من محل بمبلغ 140 جنيه.

س: هل أنت الذي كنت متواجد بالفيديوهات محل الواقعة السابق عرضها عليك؟

ج: أيوه أنا اللي في الفيديوهات.

س: وهل أنت الذي قمت بقتل المتوفى إلى رحمة مولاه "عبد الرحمن"؟

ج: أيوه أنا اللي ذبحته.

س: ما كيفية حدوث إصابتك؟

ج: في ناس ضربوني معرفش ضربونى ليه.

س: صف لنا طبيعة عملك بالمحل مع شقيقك؟

ج: أنا بروح أجيب للناس اللي شغالين طلبات اللي محتاجينها وساعات بعمل استشوار للزباين.

س: ما السبب وراء توجهك للمحل ـ محل الجريمة ـ يوم الواقعة.

ج: أنا كنت رايح أجيب عيش فايش.

وأحالت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب وعضوية المستشارين أمجد محمد أبو الفتوح وأحمد محمد خلف، بحضور وكيل النائب العام زياد فاخر فتحي، وأمانة السر طلعت عبده وأيمن عبد اللطيف، أوراق المتهم "محمود" إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في الغعدا، بعد ما استمعت إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع.